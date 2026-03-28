Fin dai primi momenti dopo il ferimento, la giovane aveva sostenuto che si fosse trattato di un incidente domestico. Ai soccorritori del 118 aveva raccontato di essersi girata improvvisamente mentre stava cucinando, colpendo accidentalmente il compagno con il coltello che aveva in mano. Una versione che ha poi ripetuto più volte anche ai carabinieri, senza mai modificarla. Secondo il suo racconto, dunque il compagno le si sarebbe avvicinato alle spalle per scherzare e, nel voltarsi di scatto, l’uomo si sarebbe ferito. Gli accertamenti del Ris e le indagini condotte dai carabinieri hanno però smentito questa ricostruzione. Gli investigatori ritengono che il gesto sia nato da una reazione improvvisa e violenta, escludendo quindi l’ipotesi dell’incidente.