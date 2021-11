Paracetamolo, in Italia una pastiglia costa di più rispetto agli altri Paesi europei

Una compressa di paracetamolo nel nostro Paese costa di più rispetto al resto d'Europa. L'inviato di "Striscia la Notizia" Max Laudadio ha indagato sul prezzo del farmaco notando che gli italiani per una confezione di 20 compresse pagano in media 4,20€ rispetto ai 0,43€ dall'Albania.

L'inviato ha provato a chiedere spiegazioni a Francesco Trotta, dirigente AIFA Ufficio Monitoraggio della Spesa Farmaceutica, il quale ha risposto: "Abbiamo dei confezionamenti che sono standard come numero di compresse, negli altri Paesi possono avere anche i barattoli da 100 compresse".

Leggi Anche Covid, perquisizioni a No Green pass e no vax attivi su Telegram

"In Italia - aggiunge il dirigente - non è possibile vendere una confezione con più compresse perché il paracetamolo è un farmaco con un rischio di sovradosaggio o di eventi avversi". L'inviato di "Striscia la Notizia" fa notare però che è possibile acquistare in farmacia più di una confezione senza ricetta.