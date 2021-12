Papa: Roma meravigliosa purtroppo non sempre dignitosa per cittadini

Ansa

"Roma è una città meravigliosa, che non finisce di incantare; ma per chi ci vive è anche una città faticosa, purtroppo non sempre dignitosa per i cittadini e per gli ospiti, una città che a volte scarta". Così Papa Francesco nel corso dell'omelia durante i primi Vespri della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, nella Basilica di San Pietro. "L'auspicio allora è che tutti possano apprezzarla sempre più per la cura dell'accoglienza", aggiunge.