Papa: preoccupato per Ucraina, 26 gennaio giornata preghiera per la pace

"Seguo con preoccupazione l'aumento delle tensioni che minacciano di infliggere un nuovo colpo alla pace in Ucraina e mettono in discussione la sicurezza nel continente europeo, con ripercussioni ancora più vaste". Lo ha affermato Papa Francesco nel corso dell'Angelus. "Per questo e con preoccupazione, viste le tensioni attuali, propongo che mercoledì 26 gennaio sia una giornata di preghiera per la pace", ha annunciato.