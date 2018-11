Papa: povertà, potere delle tecnologie e consumi tolgono la libertà

"Tutti insieme dobbiamo impegnarci per eliminare ciò che priva gli uomini e le donne del tesoro della libertà". Lo ha detto il Papa nel videomessaggio inviato al Festival della Dottrina Sociale della Chiesa, apertosi oggi a Verona. Secondo il Pontefice sono in particolare tre le situazioni "in cui gli uomini e le donne non possono mettere a frutto la propria libertà: l'indigenza, il dominio della tecnologia e la riduzione dell'uomo a consumatore".