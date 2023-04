Pasqua, Papa: "Sia pace in Ucraina e arrivi luce sulla Russia"

Il Pontefice ha presieduto la celebrazione della messa in San Pietro ed ha poi pronunciato dalla Loggia delle benedizioni il tradizionale messaggio "Urbi et Orbi"

Alla celebrazione, iniziata con il rito del "Resurrexit", hanno assistito circa 45mila tra fedeli romani e pellegrini provenienti da ogni parte del mondo. Il Pontefice ha poi pronunciato dalla Loggia delle benedizioni il tradizionale messaggio "Urbi et Orbi" , nel quale ha pregato per la pace : "Aiuta l'amato popolo ucraino - ha detto infatti Bergoglio - nel cammino verso la pace, ed effondi la luce pasquale sul popolo russo".

Fotogallery - Pasqua, al Colosseo la Via Crucis senza Papa Francesco

Roma, i fedeli in piazza San Pietro per la messa di Pasqua

In Piazza San Pietro, secondo quanto comunicato dalle autorità vaticane, c'erano 45mila persone all'inizio della celebrazione della Messa Pasquale, che sono via via aumentate fino al momento della Benedizione, tanto da arrivare ad una stima della Gendarmeria di 100mila presenze.

"Conforta i feriti e quanti hanno perso i propri cari a causa della guerra e fai che i prigionieri possano tornare sani e salvi alle loro famiglie - è quindi proseguita la preghiera del Papa -. Apri i cuori dell'intera comunità internazionale perché si adoperi a porre fine a questa guerra e a tutti i conflitti che insanguinano il mondo".