Papa: per pace impegno su integrazione, salute e lavoro degno

Per Papa Francesco il raggiungimento della pace passa attraverso impegni concreti.

"Dobbiamo rivisitare il tema della garanzia della salute pubblica per tutti, promuovere azioni di pace per mettere fine a conflitti e guerre, prenderci cura in maniera concertata della nostra casa comune e attuare chiare ed efficaci misure per far fronte al cambiamento climatico, combattere il virus delle disuguaglianze e garantire il cibo e un lavoro dignitoso per tutti, sostenendo quanti non hanno neppure un salario minimo. Lo scandalo dei popoli affamati ci ferisce. Abbiamo bisogno di sviluppare, con politiche adeguate, l'accoglienza e l'integrazione, in particolare nei confronti dei migranti e degli scartati", ha infatti detto il Pontefice.