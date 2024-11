Il Papa alla Chiesa e ai governi: non dimentichiamoci dei poveri

"Lo dico alla Chiesa, lo dico ai governi degli Stati e alle Organizzazioni internazionali, lo dico a ciascuno e a tutti: per favore, non dimentichiamoci dei poveri". Così papa Francesco ha concluso la sua omelia nella messa in San Pietro per la Giornata mondiale dei poveri. "Carissimi - ha detto il Pontefice -, mi piace ricordare un monito del cardinale Martini. Egli disse che dobbiamo stare attenti a pensare che c'è prima la Chiesa, già solida in se stessa, e poi i poveri di cui scegliamo di occuparci". In realtà, "si diventa Chiesa di Gesù nella misura in cui serviamo i poveri, perché solo così la Chiesa diventa se stessa, cioè casa aperta a tutti, luogo della compassione di Dio per la vita di ogni uomo".