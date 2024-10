Il Papa: "Non chiudere la porta ai migranti, vanno accolti e integrati"

"Dare loro da mangiare. E' un comandamento di Gesù che riguarda tutti. E' come tendergli la mano per accompagnarli. Dare una mano, affinché i migranti non affondino". Lo ha detto Papa Francesco in un video inviato in occasione del convegno nazionale di Azione Cattolica, a Sacrofano (Roma). "Il migrante, Dio lo ama molto - ha aggiunto -. Si prende cura, lo guida. Non possiamo chiudere la porta al migrante. Il migrante va accolto, accompagnato, promosso e integrato. Nelle sue mani farà crescere tutti".