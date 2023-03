Papa: la donna è il primo materiale di scarto, è una piaga

Per il Papa "ogni persona va rispettata nella sua dignità e nei suoi diritti fondamentali: istruzione, lavoro, libertà di espressione, e così via.

Questo vale in modo particolare per le donne, perché più facilmente soggette a violenze e soprusi". "La donna è il primo materiale di scarto. Non possiamo tacere di fronte a questa piaga del nostro tempo. La donna è usata - ha sottolineato il Pontefice -. Ti pagano di meno, perché sei donna. Poi se ti vedono incinta ti tolgono il lavoro. E' una modalità che nelle grandi città si usa, per esempio con la maternità". Questo fenomeno "è una piaga. Non lasciamo senza voce le donne vittime di abuso, sfruttamento, emarginazione e pressioni indebite!".