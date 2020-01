Papa: "L'indifferenza crea i populismi, terreni fertili per l'odio"

"Dall'indifferenza nascono i populismi, terreni fertili per l'odio". Lo ha detto Papa Francesco, ricevendo in udienza una delegazione del Simon Wiesenthal Center, una Ong con sede a Los Angeles intitolata al famoso "cacciatore di nazisti". Il Pontefice ha sottolineato che preoccupa "l'aumento di un'indifferenza egoista, per cui interessa solo quello che fa comodo a se stessi".