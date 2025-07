Papa Leone XIV: "Venga un tempo di tregua dalle guerre, è in gioco l'umanità"

"È ancora possibile incontrarsi, anche in un tempo di divisioni, di bombe e di guerre. È necessario costruire le occasioni per farlo. Sfidare le divisioni e riconoscere che questa è la sfida più grande: incontrarsi". "'Partita' e 'cuore' diventano così due parole da coniugare insieme. Ed è bello anche che questo avvenga in un evento benefico, sportivo e televisivo che raccoglie fondi per la vita, per la cura, non per la distruzione e la morte". Così Papa Leone XIV, in un video-messaggio per la Partita del Cuore, in cui chiede che venga "una tregua, un tempo che fermi la rincorsa dell'odio. È in gioco la nostra umanità".