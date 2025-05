Papa Leone XIV "riapre" Castel Gandolfo e visita Borgo Laudato sì

Con un'altra sorpresa delle sue, Papa Leone XIV è uscito dal Vaticano per dirigersi verso la residenza pontificia di Castel Gandolfo. Accolto da Sua Eminenza il Card Baggio e dal Direttore operativo del progetto Borgo Laudato Sì, P. Manuel Dorantes, Papa Leone si è fermato nel Giardino della Vergine Maria, un rifugio storicamente amato da molti Papi nel corso dei secoli.



Ha poi visitato i Giardini del Belvedere, dove ha osservato i preparativi finali in corso per l'imminente inaugurazione del Borgo Laudato Si', l’iniziativa lanciata da Papa Francesco il 2 febbraio 2023, radicata nella missione della Chiesa di promuovere l'ecologia integrale, unendo la cura per la creazione con la protezione della dignità umana.



Il Papa si è poi fermato al Criptoportico, i resti archeologici della sala delle udienze dell'imperatore Domiziano, dove ha avuto modo di ricordare le coraggiose azioni di Papa Pio XII, che nel 1944 fornì rifugio a oltre 12.000 persone in seguito al bombardamento della regione di Castelli Romani durante la seconda guerra mondiale. Infine, il Papa ha concluso la sua visita nel Palazzo Papale e nella storica Villa Barberini, prima di fare rientro in Vaticano.