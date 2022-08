Papa: "Invochiamo la pace, preghiamo per il popolo ucraino"

"Continuiamo a invocare l'intercessione della Madonna perché Dio doni al mondo la pace.

E preghiamo in particolare per il popolo ucraino". Lo ha detto papa Francesco al termine dell'Angelus dell'Assunta. "In questo giorno dedicato alla Madonna - ha affermato il Pontefice - esorto quanti hanno la possibilità a visitare un santuario mariano per venerare la nostra Madre celeste". "Tanti romani e pellegrini si recano a Santa Maria Maggiore, per pregare davanti alla Salus Populi Romani - ha aggiunto -. Lì si trova anche la statua della Vergine Regina della Pace, posta dal papa Benedetto XV".