Papa: indulgenza plenaria nell'anno di San Giuseppe, sguardo ai malati Covid

Papa Francesco ha indetto un anno speciale dedicato a San Giuseppe. Per questa occasione è concessa l'indulgenza plenaria, dono che, in tempo di Covid, "è particolarmente esteso agli anziani, ai malati, agli agonizzanti e a tutti quelli che per legittimi motivi siano impossibilitati ad uscire di casa". Il Pontefice ha ringraziato coloro che si adoperano per gli altri nella pandemia, paragonandoli proprio a San Giuseppe, "l'uomo che passa inosservato".