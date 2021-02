Papa: "In Quaresima consiglio un digiuno da pettegolezzi e maldicenze"

Vatican News

Al termine dell'Angelus da piazza San Pietro, Papa Francesco ha augurato "a tutti un buon cammino in questo tempo di Quaresima" consigliando "un digiuno che non vi darà fame: digiunare dai pettegolezzi e dalle maldicenze. Questo possiamo farlo tutti, è un bel digiuno". Il Santo Padre ha inoltre chiesto di pregare dopo il "vile rapimento di 317 ragazze portate via dalla loro scuola in Nigeria perché possano tornare presto a casa".