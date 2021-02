Papa Francesco incontra Edith Bruck, sopravvissuta alla Shoah Ansa 1 di 3 Copyright Vatican media vatican media 2 di 3 Copyright Vatican media vatican media 3 di 3 leggi dopo slideshow ingrandisci

La parole di Papa - Nel salutare Edith Bruck, papa Francesco le ha rivolto queste parole: "Sono venuto qui da lei per ringraziarla per la sua testimonianza e per rendere omaggio al popolo martire della pazzia del populismo nazista. E con sincerità le ripeto le parole che ho proniciato dal cuore allo Yad Vashem e che ripeto davanti ad ogni persona che come lei ha sofferto tanto a causa di questo: ‘Perdono, Signore, a nome dell’umanità".