Cronaca
l'omelia

Il Papa: "Con le guerre torna il grido 'Dio perché non intervieni?'"

05 Ott 2025 - 11:46
© Ansa

© Ansa

Il Papa, nell'omelia della messa a San Pietro è tornato a parlare delle "periferie del mondo, segnate a volte dalla guerra, dall'ingiustizia e dalla sofferenza". E ha ricordato che "dinanzi a questi scenari oscuri, riemerge il grido che tante volte nella storia si è elevato a Dio: perché, Signore, non intervieni? Perché sembri assente?". Si tratta, ha ricordato Leone XIV, di un grido di dolore che "è una forma di preghiera che pervade tutta la Scrittura". La risposta, ha quindi concluso il Pontefice, "ci apre alla speranza. Se il profeta denuncia la forza ineluttabile del male che sembra prevalere, il Signore dal canto suo gli annuncia che tutto questo avrà un termine, una scadenza, perché la salvezza verrà e non tarderà".

papa leone xiv

