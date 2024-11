Papa ai giovani: "Non accontentatevi di essere stelle di un giorno sui social"

"Cari giovani, state attenti a non lasciarvi ubriacare dalle illusioni: siate concreti, la realtà è concreta". Lo ha detto papa Francesco durante la messa in San Pietro in occasione della Giornata mondiale della gioventù diocesana. Non lasciatevi contagiare, ha aggiunto, "dalla smania - oggi tanto diffusa - di essere visti, approvati e lodati". "Chi si lascia prendere da queste fissazioni, finisce col vivere nell'affanno - ha osservato -. Si riduce a 'sgomitare', competere, fingere, scendere a compromessi, svendere i propri ideali pur di avere un po' di approvazione e di visibilità. Non accontentatevi di essere stelle per un giorno sui social o in qualsiasi altro contesto".