Papa Francesco, le raccomandazioni ai giovani in un video inedito: "Imparate ad ascoltare"

I giovani, la pace, l'ascolto e i nonni. Sono alcuni dei temi più sentiti da Papa Francesco, di cui il Pontefice ha parlato anche in un breve video inedito, pubblicato postumo dal sito del settimanale Oggi. Nel video, rilanciato da Vatican news, Bergoglio, che appare in abiti informali, afferma: "Cari ragazzi e ragazze, una delle cose molto importanti nella vita è ascoltare, imparare ad ascoltare. Quando una persona ti parla, - è il suo suggerimento - aspettare che finisca per capirla bene e, poi, se me la sento dire qualcosa. Ma l'importante è ascoltare".