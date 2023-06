Papa Francesco: ho ancora effetti anestesia, respiro non è buono

Papa Francesco ha detto di essere "ancora sotto effetto dell'anestesia, e il respiro non è buono".

Il Santo Padre, durante l'udienza ai partecipanti all'Assemblea della Riunione delle Opere per l'aiuto alle Chiese orientali (Roaco), ha poi chiesto a mons. Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese orientali, di consegnare ai presenti il testo scritto, preparato per l'occasione.