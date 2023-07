Papa Francesco: "Le stragi in mare sono la vergogna della società"

Papa Francesco ha ricolto i suoi pensieri ai migranti.

"In questi giorni in cui stiamo assistendo al ripetersi di gravi tragedie nel Mediterraneo, siamo scossi dalle stragi silenziose davanti alle quali ancora si rimane inermi e attoniti", ha detto. "La morte di innocenti, principalmente bambini, in cerca di una esistenza più serena, lontano da guerre e violenze, è un grido doloroso che non può lasciarci indifferenti. È la vergogna di una società che non sa più piangere e compatire l'altro", ha aggiunto il Pontefice in una lettera inviata all'arcivescovo di Agrigento.