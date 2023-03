Papa Francesco, spiraglio sul celibato dei preti: "È una prescrizione temporanea"

Papa Francesco, in un'intervista al sito argentino Infobae, torna su questioni delicate nel dibattito interno alla Chiesa cattolica, dai gay ("oggi si mette molta lente d'ingrandimento su questo problema.

Penso che dobbiamo andare all'essenziale del Vangelo: Gesù chiama tutti") al celibato dei sacerdoti. Abolirlo, argomenta il Pontefice, non servirebbe ad aumentare il numero di vocazioni. Ma apre uno spiraglio: "Il celibato nella Chiesa occidentale è una prescrizione temporanea, non so se si risolve in un modo o nell'altro, ma è provvisoria in questo senso; non è eterno come l'ordinazione sacerdotale, che è per sempre, che tu lo voglia o no".