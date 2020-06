Papa Francesco scrive a Zanardi: "Prego per te, sei un esempio"

"La sua storia è un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso. Con lo sport ha insegnato a vivere la vita da protagonisti, facendo della disabilità una lezione di umanità". Sono le parole che Papa Francesco ha dedicato ad Alex Zanardi in una lettera scritta di suo pugno e inviata tramite il quotidiano la Gazzetta dello Sport.

"Grazie per aver dato forza a chi l'aveva perduta. In questo momento tanto doloroso le sono vicino, prego per lei e la sua famiglia", scrive ancora il Santo Padre.