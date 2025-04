Papa Francesco sta proseguendo la sua convalescenza protetta e continua la terapia farmacologica, fisioterapeutica, respiratoria e motoria, alla quale dedica "molto tempo". Lo riferisce la Sala stampa vaticana, sottolineando che si registrano "miglioramenti lievi anche per quanto riguarda l'uso della voce" che, comunque, "non ha mai perso". Il Pontefice è stato dimesso dall'ospedale Gemelli il 23 marzo dopo 38 giorni di ricovero per una polmonite bilaterale.