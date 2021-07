Papa Francesco ricoverato, mercoledì giornata tranquilla ma in serata "episodio febbrile"

Ansa

Papa Francesco, ricoverato da domenica al Policlinico Gemelli di Roma per un'operazione al colon, mercoledì "ha trascorso una giornata tranquilla, alimentandosi e mobilizzandosi autonomamente" ma "in serata ha manifestato un episodio febbrile". Lo rende noto la Sala stampa vaticana, sottolineando che in mattinata sono proseguiti gli "esami di routine, microbiologici e ad una tac torace-addome, risultata negativa".