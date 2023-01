Papa Francesco: lasciare liberi gli altri, imparare a farsi da parte

"Fratelli, sorelle, proviamo a chiederci: siamo capaci di fare posto agli altri? Di ascoltarli, di lasciarli liberi , di non legarli a noi pretendendo riconoscimenti? Attiriamo gli altri a Gesù o a noi stessi?. E ancora, sull'esempio di Giovanni - ha aggiunto Bergoglio - sappiamo gioire del fatto che le persone prendano la loro strada e seguano la loro chiamata, anche se questo comporta un po' di distacco nei nostri confronti? Ci rallegriamo per i loro traguardi, con sincerità e senza invidia?", ha detto.

"Imparare a congedarsi" "È facile attaccarsi a ruoli e posizioni, al bisogno di essere stimati, riconosciuti e premiati. E questo, pur essendo naturale, non è una cosa buona, perché il servizio comporta la gratuità, il prendersi cura degli altri senza vantaggi per sé, senza secondi fini. Farà bene anche a noi coltivare, come Giovanni, la virtù di farci da parte al momento opportuno, testimoniando che il punto di riferimento della vita è Gesù. Farsi da parte, imparare a congedarsi: ho fatto questa missione, e lascio il posto al Signore", ha ricordato Papa Francesco.

"Pensiamo a quanto è importante questo per un sacerdote - ha detto ancora -, che è chiamato a predicare e celebrare non per protagonismo o per interesse, ma per accompagnare gli altri a Gesù. Pensiamo a quant'è importante per i genitori, che crescono i figli con tanti sacrifici, ma poi li devono lasciare liberi di prendere la loro strada nel lavoro, nel matrimonio, nella vita. È bello e giusto che i genitori continuino ad assicurare la loro presenza, dicendo ai figli: 'Non vi lasciamo soli, ma con discrezione, senza invadenza'", ha proseguito il Pontefice.

Invitando a non dimenticare "il martoriato popolo ucraino, che soffre tanto", il Papa ha infine ricordato che dal 18 al 25 gennaio si svolgerà la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, il cui tema è "imparate a fare il bene e cercate la giustizia".