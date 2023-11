Il Papa prega per Ucraina, Palestina, Israele e altri Paesi in guerra

Durante l'Angelus, Papa Francesco ha rivolto le proprie preghiere a Ucraina, Palestina, Israele e altri Paesi in guerra.

"E continuiamo a pregare - ha detto il Pontefice - per le popolazioni che soffrono a causa delle guerre di oggi: non dimentichiamo la martoriata Ucraina, non dimentichiamo la Palestina, non dimentichiamo Israele, non dimentichiamo tante altre regioni dove la guerra è ancora troppo forte".