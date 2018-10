Papa Francesco: "Populismi nascono seminando odio, lo fece Hitler"

E' importante "che i giovani conoscano come nasce un populismo. Penso ad Hitler nel secolo scorso, che aveva promesso lo sviluppo della Germania. Che sappiano come cominciano i populismi: cioè seminando odio. Non si può vivere seminando odio". Lo ha affermato papa Francesco aggiungendo che "far crescere l'odio, creare violenza e divisione rappresenta un cammino di distruzione e di suicidio".