Papa Francesco: servono politici saggi che non sprechino risorse

Prima udienza pubblica per Papa Francesco dopo le dimissioni dal Policlinico Gemelli.

"Abbiamo bisogno di politici saggi, guidati dal criterio della fraternità e che sanno fare discernimento tra stagione e stagione, evitando di sprecare le risorse quando ci sono e di lasciare le future generazioni in grave difficoltà", ha detto il Pontefice, incontrando dipendenti e dirigenti dell'Inps e ringraziandoli "per il servizio a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici, per garantire assistenza alle persone disoccupate e in favore di chi è malato, infortunato o anziano".