Papa Francesco: "Monsignor Domenico Battaglia nuovo arcivescovo di Napoli"

Papa Francesco ha nominato monsignor Domenico Battaglia nuovo arcivescovo di Napoli. Battaglia, 57 anni, calabrese di Satriano (Catanzaro), è l'attuale vescovo della diocesi campana di Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata de' Goti. A Napoli è stato nominato in sostituzione del cardinale Crescenzio Sepe, già in "prorogatio" da 2 anni, per il quale il Pontefice ha accettato la rinuncia per raggiunti limiti di età.