Papa Francesco, i medici del Gemelli: "Il Santo Padre non è fuori pericolo ma oggi non rischia la vita"

"Il Papa ha sempre voluto che dicessimo la verità, la sua è una malattia cronica e in questo momento non è fuori pericolo", lo ha detto il professore Sergio Alfieri in un briefing al Gemelli sulla salute del Papa ad una settimana dal suo ricovero. "Il Papa è di buonumore e fa battute. L'altro giorno gli ho detto: 'Buongiorno Santo Padre'. E lui mi ha risposto: 'Buon giorno santo figlio. Tanto per dire", ha aggiunto Alfieri che poi ha precisato: "Il Papa non è fuori pericolo". Il professore ha poi specificato: "Adesso non è in pericolo di vita, oggi è andato in cappella a pregare". I medici attendono nei prossimi giorni l'esito delle nuove terapie ma sulla lunghezza della degenza i sanitari non si sono sbilanciati. "Il Papa non è fuori pericolo, è un signore di 88 anni, cammina in carrozzina. Hanno instaurato una terapia ma non è sempre facile bilanciarle, non è un lavoro facile".