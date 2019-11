Papa Francesco: "La politica rispetti la dignità dei lavoratori"

Durante l'Angelus, Papa Francesco ha rivolto un pensiero ai lavoratori in occasione della "Giornata Nazionale del Ringraziamento per i frutti della terra e del lavoro". "Auspico coraggiose politiche occupazionali che tengano conto della dignità e della solidarietà e prevenendo i rischi di corruzione", ha detto il Pontefice. Papa Francesco ha poi aggiunto nel suo messaggio l'augurio affinché "ci sia lavoro per tutti, ma lavoro vero e non di schiavi".