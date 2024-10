Papa: "L'Italia non fa figli e servono i migranti, vanno accolti e integrati"

Papa Francesco ha ricevuto in udienza gli scalabriniani che partecipano al XVI Capitolo generale dei Missionari di San Carlo. "Io sono figlio di migranti - ha aggiunto - e a casa abbiamo sempre vissuto quel senso di andare lì per fare l'America, per progredire, per andare più avanti. Partono sperando di 'trovare altrove il pane quotidiano', come diceva San Giovanni Battista Scalabrini, e non si arrendono, anche quando tutto sembra remare contro, anche quando trovano chiusure e rifiuti. La loro tenacia, sostenuta spesso dall'amore per le famiglie rimaste in patria, ci insegna tanto, specialmente a voi che, 'migranti tra i migranti', come vi ha voluto il vostro fondatore, ne condividete il cammino".