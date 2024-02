Papa Francesco: "Nelle guerre violati diritti umani fondamentali"

Durante l'Angelus, il pensiero di Papa Francesco è andato alle popolazioni alle prese con la guerra.

"Penso a quanti vivono in povertà estrema, ma penso anche ai territori di guerra: lì sono violati ogni giorno i diritti umani fondamentali ed è intollerabile", ha detto il Pontefice. "Preghiamo per la martoriata Ucraina, per la Palestina e Israele, preghiamo per il Myanmar e per tutti i popoli martoriati dai conflitti", ha aggiunto.