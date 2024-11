Chi fa la guerra con quale "faccia si presenterà davanti al Signore?". Lo ha detto Papa Francesco in un passaggio dell'omelia della messa presieduta a San Pietro nella Giornata Mondiale della Gioventù, dove ha detto che Gesù non si fa contagiare dalle logiche di potere. "I sogni puri valgono più della fama", ha detto. "State attenti a non essere condizionati", ha aggiunto. "Il Signore ci lascia liberi, ma non ci lascia soli", ha dichiarato.