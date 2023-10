Papa Francesco: è un peccato grave sfruttare i più deboli

"Penso a quanti sono vittime delle atrocità della guerra; alle sofferenze dei migranti, al dolore nascosto di chi si trova da solo e in condizioni di povertà, a chi è schiacciato dai pesi della vita; a chi non ha più lacrime, a chi non ha voce.

E penso a quante volte, dietro belle parole e suadenti promesse, vengono favorite forme di sfruttamento o non si fa nulla per impedirle", ha detto Papa Francesco nella messa in San Pietro a conclusione del Sinodo. "E' un peccato grave sfruttare i più deboli, un peccato grave che corrode la fraternità e devasta la società", ha aggiunto Bergoglio.