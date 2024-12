Papa Francesco: "La famiglia è un tesoro prezioso da sostenere e tutelare"

Nella festa della Santa Famiglia di Nazaret, Papa Francesco all'Angelus ha detto: "Rivolgo un saluto speciale alle famiglie qui presenti e a quelle collegate da casa attraverso i mezzi di comunicazione. La famiglia è la cellula della società, la famiglia è un tesoro prezioso da sostenere e da tutelare. Preghiamo per le famiglie che soffrono a causa delle guerre, nella martoriata Ucraina, in Palestina, in Israele, Myanmar, Sudan, Nord Kivu. Preghiamo per tutte queste famiglie in guerra".