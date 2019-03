Si è tanto discusso per il video diventato virale in cui Papa Francesco evita che i fedeli gli bacino la mano nella cattedrale di Loreto. Inizialmente si è detto che il Pontefice non voleva che gli si baciasse l'anello. Ma in realtà il motivo è un altro, come ha spiegato Alessandro Gisotti, direttore della Sala Stampa Vaticana: "Il Papa mi ha detto che il motivo per cui non faceva fare il baciamo a Loreto è per igiene. Non per lui, ma per evitare il contagio quando ci sono lunghe file di persone. A lui piace abbracciare la gente".