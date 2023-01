Papa Francesco: "Faccio mio dolore straziante di Dnipro"

Papa Francesco, al termine dell'udienza generale, non ha mancato di rivolgere il pensiero all'Ucraina.

"Per favore, non dimentichiamo di pregare per la martoriata Ucraina - ha detto -, tanto bisognosa di vicinanza, di conforto e soprattutto di pace". Il Pontefice ha poi ricordato la strage di Dnipro. "Sabato scorso un nuovo attacco missilistico ha causato molte vittime civili, tra cui bambini - ha continuato -. Faccio mio il dolore straziante dei familiari. Di fronte a quelle immagini non si può restare indifferenti".