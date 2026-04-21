Un anno fa moriva papa Francesco, Leone XIV: "Raccogliamo l'eredità di Bergoglio promuovendo la fratellanza"
Il pontefice ricorda il suo predecessore in un post pubblicato su X nell'anniversario della scomparsa
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"Nel primo anniversario della nascita al cielo del nostro caro Papa Francesco, le sue parole e i suoi gesti rimangono impressi nei nostri cuori. Raccogliamo la sua eredità proclamando sempre la gioia del Vangelo, annunciando la misericordia di Dio e promuovendo la fratellanza tra tutti gli uomini e le donne". Così Leone XIV ricorda il suo predecessore in un post pubblicato su X.
Nel giorno in cui si ricorda il primo anniversario della morte di papa Francesco, Leone lascia l'Angola e vola in Guinea Equatoriale, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Africa, che terminerà giovedì.