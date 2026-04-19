Secondo giorno di Papa Leone XIV in Angola, in 100mila alla messa a Kilamba

Nel corso dell’omelia, il Papa ha ricordato le profonde contraddizioni dell’Angola, segnata da decenni di conflitti. "Paese bellissimo e ferito", lo ha definito, sottolineando come abbia "fame e sete di speranza, di pace e di fraternità". Leone XIV ha richiamato il peso della lunga guerra civile, fatta di divisioni e risorse sprecate, evidenziando il rischio di perdere fiducia nel futuro. Il Pontefice ha anche indicato una via di ripartenza, ricordando che "il Signore cammina al nostro fianco mentre percorriamo la strada della sofferenza", offrendo la possibilità di ricostruire il futuro. Un messaggio rivolto direttamente al popolo angolano, invitato a non arrendersi alle difficoltà e a ritrovare fiducia.