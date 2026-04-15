dalla tappa in camerun

Papa Leone XIV: "I governanti abbiano mente lucida e coscienza integra"

Dopo l'Algeria, la missione in Africa porta il pontefice a Yaoundé: ecco cos'ha detto nel suo primo discorso alle autorità del Paese

15 Apr 2026 - 19:29
© Ansa

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Papa Leone XIV, da Yaoundé, in Camerun, seconda tappa dopo l'Algeria del suo viaggio in Africa, invita le persone che governano a perseguire sempre il bene comune. "Servire il proprio Paese significa dedicarsi con mente lucida e coscienza integra al bene comune di tutto il popolo: della maggioranza, delle minoranze e della loro reciproca armonia", ha detto nel primo discorso in Camerun alle autorità locali, ricordando che alcune zone del Paese sono attraversate da "tensioni" e "violenze" che "hanno provocato profonde sofferenze: vite perdute, famiglie sfollate, bambini privati della scuola, giovani che non vedono un futuro. Dietro le statistiche ci sono volti, storie, speranze ferite".

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