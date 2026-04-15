Papa Leone XIV, biglietti sold out per la sua visita a Pompei

La sua visita a Pompei è sold out. No, non stiamo parlando di una rockstar, bensì di Papa Leone XIV. I posti - sia quelli seduti che quelli in piedi - nei settori destinati ai fedeli che seguiranno l'evento dell'8 maggio in occasione della celebrazione del suo primo anno di pontificato sono, infatti, tutti esauriti. "Al momento non ci sono biglietti disponibili", si legge in testa al sito online dedicato all'evento. Attivato martedì, in due ore ha registrato il sold out in tutti i cinque settori destinati all'accoglienza dei 5mila fedeli, così come la postazione in piazza Schettini e i posti all'interno del Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario, dove sarà possibile seguire le funzioni religiose in diretta ma sui maxischermi. Il biglietto, disponibile solo online, è nominativo e non è cedibile né trasferibile, ma va esibito per il controllo del Qr cartaceo o sul telefonino, insieme con un documento di riconoscimento, che devono corrispondere ed essere esibiti anche in caso di eventuali controlli. All'interno del Santuario, gli scranni sono stati riservati ai portatori di disabilità e agli ammalati.