Papa Leone XIV, biglietti sold out per la sua visita a Pompei
In occasione della celebrazione del suo primo anno di pontificato
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La sua visita a Pompei è sold out. No, non stiamo parlando di una rockstar, bensì di Papa Leone XIV. I posti - sia quelli seduti che quelli in piedi - nei settori destinati ai fedeli che seguiranno l'evento dell'8 maggio in occasione della celebrazione del suo primo anno di pontificato sono, infatti, tutti esauriti. "Al momento non ci sono biglietti disponibili", si legge in testa al sito online dedicato all'evento. Attivato martedì, in due ore ha registrato il sold out in tutti i cinque settori destinati all'accoglienza dei 5mila fedeli, così come la postazione in piazza Schettini e i posti all'interno del Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario, dove sarà possibile seguire le funzioni religiose in diretta ma sui maxischermi. Il biglietto, disponibile solo online, è nominativo e non è cedibile né trasferibile, ma va esibito per il controllo del Qr cartaceo o sul telefonino, insieme con un documento di riconoscimento, che devono corrispondere ed essere esibiti anche in caso di eventuali controlli. All'interno del Santuario, gli scranni sono stati riservati ai portatori di disabilità e agli ammalati.
Proseguono, intanto, i preparativi per garantire la sicurezza del Pontefice e dei fedeli. Oltre il Santuario, sono sotto stretta sorveglianza strade e settori destinati al passaggio del Papa che effettuerà un lungo giro in "Papamobile" partendo da piazzale San Giovanni XXIII e proseguendo lungo via Roma, via San Michele, piazza Schettini (all'interno) e piazza Bartolo Longo, fino al Santuario della Beata Vergine del Rosario passando dall'incrocio con Via Lepanto.
Un'ampia area, che circonda il grande altare sul sagrato in piazza Bartolo Longo, è stata destinata alle autorità militari e civili, insieme con i sacerdoti e i religiosi. I posti riservati a questi ultimi sono prenotabili gratuitamente solo con email entro il 24 aprile. Al momento della prenotazione online era possibile scegliere tra i settori disponibili: B e C (posti a sedere in Piazza Bartolo Longo), H, G e I (posti in piedi nelle aiuole) e L (Piazza Schettini, posti a sedere con maxischermo). Gli ingressi ai settori sono stati disposti in via Sacra, via Carlo Alberto e via Maradona, dalle ore 6 alle ore 9. Poi gli accessi saranno chiusi.
Pompei accoglie la visita del Papa nel 150° anniversario dalla posa della prima pietra del Santuario, tenutasi alla presenza del fondatore, San Bartolo Longo, l'8 maggio 1876.