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Iran: "Progressi nei colloqui con gli Usa" | Trump: "Israele è un grande alleato, a differenza di altri"
Intanto prosegue il blocco dello Stretto di Hormuz
© Ansa
Se da una parte il presidente del Parlamento dell'Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ha dichiarato che i colloqui di pace con gli Usa "hanno fatto progressi", specificando però che "un accordo definitivo è ancora lontano", dall'altra Donald Trump torna a pizzicare quei paesi che, secondo lui, avrebbero voltato le spalle agli Stati Uniti in questa guerra: "Israele piaccia o meno, ha dimostrato di essere un grande alleato".
"Che Israele piaccia o meno, ha dimostrato di essere un grande alleato. Sono coraggiosi, audaci, leali e intelligenti, a differenza di altri che hanno mostrato la loro vera natura in un momento di conflitto e stress". Lo afferma il presidente americano Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che lo Stato ebraico combatte duramente e sa "come vincere".
I colloqui di pace tra Iran e Stati Uniti hanno "fatto progressi" ma un accordo definitivo è "ancora lontano", ha dichiaratoto il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. "Siamo ancora lontani dalla conclusione delle discussioni", ha detto Ghalibaf in un'intervista alla televisione di Teheran "Abbiamo fatto progressi nei negoziati, ma rimangono molte divergenze e alcuni punti fondamentali sono ancora irrisolti", ha aggiunto il leader iraniano.