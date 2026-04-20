Un anno dalla morte di papa Francesco

La sua tomba a Santa Maria Maggiore è un continuo viavai di fedeli e curiosi. C'è chi dice una preghiera o chi scatta una foto. Anche papa Leone in più occasioni è andato a fargli visita, portandogli una rosa bianca e fermandosi in preghiera. Un anno fa - era il 21 aprile 2025, giorno di Pasquetta - ci lasciava papa Francesco a 88 anni, dopo una lunga battaglia contro una polmonite. Fino all'ultimo si è battuto contro il clericalismo, contro il vivere la Chiesa come potere e non come servizio.