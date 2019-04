Papa Francesco bacia i piedi ai leader del Sud Sudan: proteste sui social

Un gesto simbolico: baciare i piedi ai leader del Sudan del Sud, augurandosi che possa arrivare la pace in uno dei Paesi più giovani del mondo, nato dalla secessione con quel Sudan che proprio in queste ore vede la destituzione del presidente Omar al Bashir. E' accaduto in occasione della visita in Vaticano dei leader del Paese africano, arrivati nei giorni scorsi a Santa Marta per un ritiro spirituale e per parlare di pace.