Papa Francesco: "Me la sono vista brutta, sono arrivato incosciente in ospedale"

"Bastavano alcune ore in più e non so se la raccontavo", ha raccontato il Papa all'amico durante il colloquio telefonico. Inoltre, è la prima volta che si apprende del suo svenimento prima del suo arrivo al Gemelli di Roma. "Sono arrivato incosciente in ospedale", le parole del Santo Padre che lo hanno svelato.

"Puntiamo a quota cento telefonate"

Acqua passata adesso. "Ho sentito una voce in forma, squillante e serena", ha spiegato Ferri ai giornali e non più affaticata, come l'ultima volta che si erano sentiti. Da qui l’idea di affacciarsi al prossimo traguardo con ottimismo: "Ora puntiamo a mantenere il nostro dialogo toccando in fretta quota 100". Il Papa è sempre stato vicino alla famiglia Ferri fin dai primi momenti della tragedia, nel giugno di dieci anni fa, e da allora non ha mai interrotto le sue chiamate telefoniche della sera, a cadenza regolare, accogliendo anche la famiglia Ferri in udienza privata in Vaticano.