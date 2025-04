Papa Francesco, la cugina: "I fedeli hanno dimostrato il loro affetto"

In comune i due cugini avevano un trisavolo: quando il futuro Papa era ancora a Buenos Aires hanno iniziato a scriversi, poi, negli anni del Pontificato, la donna andava a trovare il parente in Vaticano un paio di volte all'anno. "Mi ha impressionata vedere uscire la bara da San Pietro, anziché lui in carrozzella. La cercavo con gli occhi", ha raccontato, aggiungendo di essersi commossa soprattutto venerdì in Basilica, vedendo le spoglie del cugino. "Mi ha stupita - ha detto ancora - vedere questo fiume di gente che gli voleva bene: lui sapeva di essere amato dai fedeli e hanno dimostrato il loro affetto. Ora è importante che facciamo tesoro di ciò che ci ha insegnato".