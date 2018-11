Papa: "Cristiani perseguitati, ma il mondo guarda dall'altra parte"

La situazione dei cristiani che "in numero sempre crescente" vengono perseguitati e uccisi è "di fronte al mondo intero, che troppe volte volge lo sguardo dall'altra parte". La denuncia arriva da papa Francesco, secondo il quale non esiste solo il martirio di sangue ma anche quello "bianco", come "quello che si verifica nei Paesi democratici quando la libertà di religione viene limitata".